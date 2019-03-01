Конфигуратор Брошюры и цены Найти дилера Спроси Ford
Home > Owner > Resources & Support > SYNC & Bluetooth support > Обновить Ford SYNC

На сайте используются cookies, чтобы улучшить его работу, сохранить Вашу историю посещений, а также чтобы наиболее быстро предоставить информацию в соответствии с Вашими интересами. Получить информацию об использовании cookies, а также о том, как их отключить, Вы можете в разделе Безопасность. Продолжая навигацию по сайту, Вы соглашаетесь с их использованием.

Далее

ford SYNC

Внимание! Пожалуйста, не загружайте неизвестные версии обновления и прошивки с посторонних сайтов: они могут быть носителями вредоносных программ. Оригинальные обновления для системы SYNC с голосовым управлением Вы можете получить на этом сайте.

  • Советы по устранению неполадок
    Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3? Выполните следующие действия:
    1. Скачайте этот архив (ZIP 44KB) и распакуйте на флеш-накопитель (флеш-накопитель должен быть отформатирован под файловую систему exFat).
    2. Запустите двигатель автомобиля.
    3. После полной загрузки SYNC 3 вставьте флеш-накопитель в USB разъем.
    4. Дождитесь появления сообщения «Установка завершена» на экране (может занять около 1 минуты). Это означает, что создан новый файл журнала.
    5. Вернитесь на сайт Ford и завершите обновление, загрузив файл журнала.
Top

Все автомобили

Покупка

Услуги

Владельцам Ford

Мир FORD

Общие вопросы и помощь на дороге